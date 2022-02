Kruk znaczenie tatuażu - gdzie szukać symboliki?

Decydując się na tatuaż wiele osób podejmuje decyzję pod wpływem chwili. Na przykład przeglądając katalogi w danym salonie tatuażu. Inni przyjmują nieco inną strategię, sprawdzając tatuaże na tematycznych stronach w blogach czy też w Social mediach oraz zaznajamiając się ze znaczeniem poszczególnych tatuaży. Kruk znaczenie tatuażu - jakie jest?



Motyw kruka w branży tatuatorskiej

Warto wiedzieć, że wybierając tatuaż z motywem zwierzęcym możemy napotkać bardzo złożoną symbolikę. Tatuaże zwierzęce pełniły funkcje totemiczne już od czasów starożytnych. Co to oznacza? Ma to związek z duchowym wsparciem wytatuowanego stworzenia. Do najpowszechniejszych motywów zwierzecych zaliczyć możemy motyw ptaka. Co kryje się pod symbolem czarnego ptaka? Poznajmy kruk znaczenie tatuażu.

Kruk znaczenie tatuażu

Kruk to ptak o czarnej kolorystyce, która może naprowadzić nas na skojarzenia z nieszczęściem niebezpieczeństwem lub złem. W rzeczywistości kruk znaczenie tatuażu może być zarówno negatywne jak i pozytywne. Kruk bowiem, uznawany był za symbol słońca i mądrości przez mitologicznych Rzymian i Greków. W Biblii zaś ukazany został jako stworzenie nieczyste.