Jakie jest znaczenie tatuażu kwiat lotosu?

Kwiat lotosu - bardzo często wykorzystywany w sztuce tatuatorskiej motyw. Jakie jest znaczenie tatuażu kwiat lotosu?

Lotos - co znaczy ten motyw?

kwiat lotosu jest tematów który bardzo często wykorzystywany jest jako wzór tatuażu, zwykle przez kobiety. Lotos pojawia się na karku, bądź też niżej, w odcinku lędźwiowym lub na plecach. Warto wiedzieć o tym, iż znaczenie tatuażu kwiat lotosu odgrywa dużą rolę przy samym projektowaniu grafiki.

Znaczenie tatuażu kwiat lotosu

Jakie jest znaczenie tatuażu kwiat lotosu? Symbolika tego motywu jest związana z kulturą Indii. Pochodzi on z orientalnych zakątków świata, co wzbudza jeszcze większe zainteresowanie i fascynację. Jak dowiadujemy się z historii i kultury hinduizmu i buddyzmu z lotosu narodził się Budda. Dlatego też znaczenie kwiatu lotosu można więc utożsamiać z boskim pięknem i czystością. W symbolice kwiatu lotosu znajdujemy też odwołania do równowagi duchowej. Tatuaż ten może również oznaczać odrodzenie i oświecenie oraz harmonię ciała. Znaczenie kwiatu lotosu jest zawsze pozytywne. Co ciekawe w grafikach z kwiatem lotosu symbolika zależy także od kolorystyki. Przeczytaj o tym więcej na blogu Rock N Roll Tattoo