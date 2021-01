Co oznacza tatuaż wilk?

Zastanawiasz się nad zrobieniem swojego pierwszego tatuażu bądź też wyborem kolejnego być może Wybierając odpowiednią grafika która ma zamienić się w tatuaż na twoim ciele weźmiesz pod uwagę jego znaczenie. Sprawdźmy zatem co oznacza tatuaż wilk.



Czy wybierając tatuaż warto kierować się jego znaczeniem?

Wiele osób stając przed wyborem tatuażu, będzie kierowało się znaczeniem poszczególnego motywu, wychodząc z założenia, że skoro decydujemy się na wytatuowanie na swoim ciele danej grafiki, chcą wiedzieć jakie znaczenia ma ona w poszczególnych kulturach. Co oznacza tatuaż wilk?

Co oznacza tatuaż wilk - nasze podpowiedzi

By znaleźc odpowiedź na pytanie co oznacza tatuaż wilk bez wątpienia skojarzymy motym wilka z mitologią, gdzie w starożytnym Rzymie wilk był symbolem Boga Wojny Marsa. Wilk pojawia się również w starożytnej Grecji, w kulturze nordyckiej, słowiańskiej, czy nawet japońskiej, gdzie symbolizuje waleczność, zwycięstwo, wierność, dobro i honor. Warto także zwrócić uwagę na motyw wilka wyjącegi do księżyca, który prezentuje wybór samotności i świadome odseparowanie od reszty społeczeństwa.